Mot me diell dhe me vranësira mesatare

Moti sot do të jetë me diell me vranësira të vogla deri mesatare dhe me erë të lehtë deri mesatare nga drejtime të ndryshueshme. Pasdite do të ketë kushte për shfaqje të izoluar të jostabilitetit me reshje të rrëmbyeshme shiu me kohëzgjatje të shkurtër dhe shtrëngata të rralla.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 11 deri në 20, ndërsa ajo maksimale do të arrijë nga 27 deri në 33 gradë.

Në Shkup moti me diell me vranësira të vogla deri mesatare dhe me erë të dobët verilindore. Temperatura minimale do të zbresë deri në 17, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 33 gradë.

