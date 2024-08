Mot me diell dhe i nxehtë, me temperaturë deri në 38 gradë

Moti sot do të jetë me diell dhe i nxehtë me vranësira të vogla deri në mesatare. Pasdite dhe në orët e mbrëmjes në disa vende do të jetë i paqëndrueshëm me shi të rrëmbyeshëm, bubullima, erë të fortë dhe me kushte për paraqitje të stuhisë lokale. Temepratura minimale do të jetë në interval prej 12 deri në 22 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 32 deri në 38 gradë. UV=8.

Në Shkup mot me diell dhe i nxehtë me vranësira të vogla deri në lokale. Në fund të ditës në disa pjesë të luginës do të ketë kushte për shi të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erë të fortë. Temperatura minimale do të bie në 19, ndërsa maksimalja do të arrijë 39 gradë.

DPHM informon se rpej nesër deri të martën moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe i paqëndrueshëm me rënie graduale të temperaturës ditore. Në disa vende proceset do të jenë në formë stuhie me shi intensiv të rrëmbyeshëm, bubullima, erë të fortë dhe breshër.

