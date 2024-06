Modric rinovon kontratën me Real Madridin

Luka Modric ka nënshkruar një kontratë të re, e cila është e vlefshme deri në qershor 2025. “Modric do të qëndrojë edhe për një sezon.” Këtë e ka bërë të ditur Fabrizio Romano, burimi më i besueshëm nga merkatoja e futbollit ndërkombëtar.Modric (38) do të qëndrojë te Reali për 13 vjet, pasi iu bashkua klubit nga Tottenham në vitin 2012 me një kompensim prej 35 milionë euro. Që atëherë, ai është bërë një legjendë e klubit më të madh dhe një nga mesfushorët më të mirë ndonjëherë. Modric fitoi gjithçka me Realin. Ndër të tjera, gjashtë tituj evropianë, katër tituj spanjollë dhe dy Copa del Rey. Me 26 trofe, ai është lojtari me më shumë trofe në historinë e klubit. Si lojtar i Realit, ai fitoi edhe Topin e Artë. Ai luajti 534 ndeshje, shënoi 39 dhe shënoi 86 gola.Kroati është i adhuruar nga bashkëlojtarët dhe fansat, ndërsa vitet e fundit për shkak të moshës së shtyrë i ka vazhduar kontratat vetëm për një sezon.

Gjatë sezonit që sapo përfundoi, legjenda e Realit ishte më së shumti rezervë (përfshirë edhe finalen e Ligës së Kampionëve, në të cilën ai mori pesë minuta), por me një kontribut të rëndësishëm, si titullar dhe i ardhur nga stoli, në fushatën e Realit. Ndonëse ishte në formacionin titullar për vetëm 23 ndeshje, ai arriti të shënojë 2 gola dhe të asistojë 8 prej tyre.

Reali ia zgjati kontratën Modricit vetëm 25 ditë para se t’i skadonte kontrata. Në të njëjtën kohë, klubet nga Amerika dhe Arabia e joshën Modricin me oferta luksoze. Modric ka vendosur se ku dëshiron ta vazhdojë karrierën. Domethënë, pavarësisht se në fillim të sezonit të ardhshëm do të mbushë 39 vjet, pensionimi nuk i shkon në mendje.

Ai dëshiron vetëm Realin. Ai është aq i përkushtuar ndaj klubit sa pranon të vazhdojë të jetë rezervë dhe pranon gjysmën e pagës së tanishme, e cila është 21.8 milionë euro bruto në vit. Ai është shumë i lumtur në klub dhe në Madrid.

