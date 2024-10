MMJPH dhe Qeveria kanë siguruar 24 435 000 denarë shtesë për pastrimin e deponisë në OHIS

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e djeshme ka marrë vendim që Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor që mjetet e dedikuara për pastrimin e lokacionit të kontaminuar në hapësirat e ish-fabrikës OHIS të transferohen në llogarinë e Fondit Multipartner për ambient jetësor, në vlerë prej 24.453.000 denarë.

“Me këtë, shteti përmbush obligimet për sigurimin e mjeteve në nivel vjetor, në përputhje me vendimin e Qeverisë nga viti 2013, për të cilin u zotua se me ndarjen graduale të mjeteve do të mbështes eliminimin e materialit të kontaminuar nga rrethi i fabrikës OHIS.

Fondi Mjedisor me shumë partneritet është fond i themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me qëllim të mobilizimit të mjeteve nga disa burime për zgjidhjen e problemit të kahershëm me mbeturinat historike në zonën e OHIS.

UNOPS-i është përgjegjës për administrimin e fondeve nga ky fond si agjenci zbatuese, e cila gjithashtu ka detyrimin të mobilizojë fonde shtesë për rehabilitimin e plotë të landfillit të vogël dhe gjetjen e zgjidhjeve për landfillin e madh, gjë që thuhet në marrëveshjen për ngritjen e fondi ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe UNOPS-it.

Deri më tani janë zhvilluar aktivitete për pastrimin e deponisë së vogël të ndarë në katër pjesë, LOT 1, LOT 2, LOT 3 dhe LOT 4, sipas procedurave të prokurimit publik të publikuara nga UNIDO dhe UNOPS. Aktivitetet në LOT 1 filluan në shtator 2021, në LOT 2 në qershor 2022, në LOT 3 në qershor 2023 dhe në LOT 4 në mars 2024.

Mbetjet e grumbulluara të HCH me koncentrim të lartë transportohen dhe asgjësohen në objektet e Tredi-t në Francë ndërsa dheu i kontaminuar me HCH transportohet në uzinën Indaver në Gjermani”, thuhet në njoftim.

Deri më tani, shtojnë nga atje, janë transportuar dhe shkatërruar 1932,35 ton mbetje HCH me koncentrim të lartë dhe 586,37 ton tokë të kontaminuar me HCH. Për realizimin e aktiviteteve është përpiluar Plan rehabilitimi për çdo LOT individual, të ofruar nga kompania “Polyeco” nga Greqia, një kompani e përzgjedhur nga UNIDO dhe UNOPS përmes një procedure prokurimi publik.

