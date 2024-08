Misajlovski: Është duke u përgatitur një pako e re ndihme për Ukrainën

Maqedonia e Veriut po përgatit ndihmë për Ukrainën, tha sot ministri i Mbrojtjes Vlado Misajlovski.

Siç sqaroi ai, vendi, si anëtar i NATO-s, ka detyrim që çdo vit t’i dhurojë Ukrainës fonde të caktuara, por gjithashtu dëshiron të tregojë besnikëri ndaj Aleancës.

“Ka një pako shtesë ndihme për Ukrainën. Mendoj se së shpejti do të jetë në seancën e Qeverisë, megjithëse prisja që të gjithë ministrat të merrnin një certifikatë sigurie, sepse disa nga këto informacione janë të natyrës konfidenciale.

Së shpejti do të dalë ai informacion dhe do të njoftohet se çfarë pajisje shtesë do të sigurohen, por është e rëndësishme që të vlerësojmë gjithçka që kemi ofruar deri më tani, gjë që nuk është bërë deri më tani”, tha Misajlovski.

MARKETING