Milloshoski: Partneriteti me SHBA-në është me interes të rëndësishëm kombëtar

Deputeti i VMRO-DPMNE-së, Antonio Milloshoski thotë se Qeveria aktuale e Maqedonisë është në marrëdhënie të ngushta me anëtarët e ekipit të Trump.

“Mendoj se pjesëmarrja e madhe e votuesve paralajmëroi një fitore bindëse. Ajo që paraprakisht ishte paralajmëruar si garë e barabartë mund të ketë qenë kujdes nga ana e disa kompanive anketuese, ose nga ana e tyre disa kanë dashur të jenë politikisht korrekt”, tha deputeti i VMRO-DPMNE-së, Antonio Milloshoski, në “RTVM”.

Milloshoski gjithashtu shtoi se Trump fitoi një fitore absolute, besim të madh nga qytetarët dhe se ka një detyrë dhe përgjegjësi serioze ndaj qytetarëve të Shteteve të Bashkuara.

“Unë shoh që dallimi nuk është vetëm në numrin e votave elektorale por edhe në votat e marra nga qytetarët, Donald Trump si president i ri mori një shumicë serioze. E njëjta gjë përsëritet në Kongres dhe në Senat dhe do të ketë autoritet dhe përgjegjësi serioze”, tha Milloshoski.

Milloshoski theksoi se Qeveria aktuale e Maqedonisë është në marrëdhënie të ngushta me anëtarët e ekipit të Trump, kështu që partneriteti me SHBA-në është me interes të rëndësishëm kombëtar.

“Mendoj se qeveria aktuale në Maqedoni ka një avantazh. Avantazhi është se ka edhe njohje personale përpara se të hyni në ndonjë detyrë. Në ekipin e Trump, kryeministri Mickoski dhe ministri i Punëve të Jashtme Mucunski dhe bashkëpunëtorët e tyre kanë njohje personale me një numër të madh njerëzish që janë të afërt me rrethin e Trump-it”, thotë Milloshoski.

Milloshoski më tej shtoi se nga takimet që kryeministri Mickoski i ka realizuar me Lutnikun dhe bashkëpunëtorët e tjerë janë biseduar për projektet. Ai po ashtu theksoi se projektet janë me interes strategjik dhe do të mundësojnë zhvillimin e mëtutjeshëm të ekonomisë sonë dhe ngritjen e standardit jetësor të qytetarëve.

