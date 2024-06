Milani tundohet nga një ofertë e mundshme prej 100 milionë eurosh për Leaon

Ndërsa një ndërmjetës është në bisedime me Al Hilal për yllin e Milanit, Rafael Leao, gjigantët e Serie A, do të përballen me një dilemë për të ardhmen e portugezit nëse marrin një ofertë prej rreth 100 milionë euro.

Disa burime në Itali dhe Portugali pretendojnë se Rafael Leao ka tërhequr interes nga skuadrat e Superligës së Arabisë Saudite, dhe Gazzetta dello Sport konfirmon se një ndërmjetës i afërt me babanë e sulmuesit, Antonio, ka qenë në bisedime me Al Hilal për disa javë.

Kuqezinjtë nuk kanë marrë ende një ofertë zyrtare dhe kontrata e Leaos përfshin një klauzolë prej 175 milionë euro, kështu që në letër, Milani nuk do të shesë për një tarifë më të ulët.

Edhe Zlatan Ibrahimovic tha javën e kaluar se Leao, Mike Maignan dhe Theo Hernandez do të mbeten në San Siro përtej verës, por sipas Gazzetta dello Sport, një ofertë në rajonin e 100 milionë eurove mund të tundojë kuqezinjtë.

Leao ka pasur shumë ngritje dhe ulje këtë sezon dhe madje u tall nga tifozët kuqezi në një nga ndeshjet e fundit të sezonit në maj.

Sipas Gazzetta dello Sport, një ndërmjetës që punon në emër të rrethit të Leaos ka qenë në bisedime me Al Hilal prej disa javësh. Leao është gjithashtu një nga kandidatët e PSG-së për të zëvendësuar Kylian Mbappen. Përsëri, kuqezinjtë nuk kanë marrë oferta konkrete as nga Parisi dhe as nga Arabia Saudite.

Gazetari Luca Bianchin shkroi se Milani do të ‘përballej me një dilemë’ nëse merr një ofertë prej 100 milionë euro në javët e ardhshme.

Edhe nëse Leao është një nga lojtarët më të mirë në ligë, ai ende nuk e ka përmbushur plotësisht potencialin e tij, kështu që mospërputhja e tij mund t’i tundojë kuqezinjtë të dëgjojnë oferta të mëdha për të këtë verë.

