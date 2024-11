Milan dhe Juventus luajnë baras në derbin e javës në Itali

Milan ka luajtur baras me rezultat 0-0 ndaj Juventusit në kuadër të javës së 13-të në elitën e futbollit italian.

Në këtë ndeshje ishin në fakt mysafirët ata që patën më shumë iniciativën por kjo nuk solli rezultat në fund.

Pjesa e parë ishte e qetë me të dy ekipet që po mbronin mirë hapësirat e tyre duke mos i lejuar njëra-tjetrës për të dalë në rast për gol.

Në pjesën e parë Kenan Yildiz iu afrua në dy raste golit, por porta e Mike Maignan mbeti e paprekur.

Vendasit u këndellën paksa në pjesën e dytë por duke mos arritur që të shënojnë gol.

Në fakt ata u ankuan për një penallti gjatë kësaj pjese, por gjyqtari nuk mendoi kështu dhe heshti duke sinjalizuar për vazhdimin e lojës.

Deri në fishkëllimën e fundit të gjyqtarit nuk pati ndonjë rast për t’u veçuar me lojën që po zhvillohej kryesisht me duele fizike në mesfushë dhe të dy ekipet u desh të pajtoheshin me nga një pikë.

Pas javës së 13-të Milani shkon në kuotën e 19 pikëve dhe mban pozitën e shtatë në tabelë, teksa Juventusi ka 25 sosh dhe renditet në pozitën e pestë.

Javën e ardhshme Milani do të jetë nikoqir i Empolit teksa Juventusi do të luajë sërish në udhëtim, kësaj radhe ndaj Lecces./Telegrafi/

MARKETING