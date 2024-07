Mickoski: Po vjen ndihma nga Çekia, Hungaria, Serbia, Sllovenia dhe Gjermania për shuarjen e zjarreve

“Është shumë e rëndësishme të flitet me fakte. Në politikë faktet janë shumë të rëndësishme, ato krijojnë perceptim dhe kjo është e rëndësishme për qytetarët. Qeveria që unë e udhëheq, ditën e parë të punës e pati më 24 qershor. Zjarri i parë më serioz në malin Serta ndodhi më 10 korrik. Përafërsisht rreth 17 ditë, nga dita ime e parë e punës. Cila ishte situata faktike atëherë? Situata faktike ishte si në vijim. Helikopterët, të cilët përdoren në situata të tilla krize, ishin në servisim. Aeroplanët, avionët, për shkak të defektit ishin në tokë. Ndërsa pilotët që duhet t’i fluturojnë kanë dalë në pension, thotë kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari për qëndrimin e tij ndaj akuzave nga LSDM për zjarret.”

Kryeministri Mickoski theksoi se ka trashëguar situatë katastrofike, gjegjësisht pa asnjë helikopter për shuarjen e zjarreve, pa burime njerëzore, menjëherë kanë bërë tre avionë operativë dhe tre helikopterë operativë që kanë intervenuar në shuarjen e zjarreve.

“Dhe praktikisht falë njësive të vetëqeverisjes lokale, komunave dhe pak njerëzve që ishin në gatishmëri në atë moment, filloi lufta kundër stuhisë së zjarrit. Ngadalë, një nga një, helikopterët u kthyen dhe u vunë në shërbim. Teknikisht u bë ndërhyrje e mjeteve fluturuese. Të njëjtat u kthyen në funksion, të tre mjejtet. Njerëzit që i drejtojnë, të cilët ishin në pension, i rikthyem në punë me kontratë në vepër, që të mund t’i drejtojnë, sepse nuk kishim kush t’i drejtonte. Dhe në një moment, nga hiçi, fituam tre avionë operacionalë dhe tre helikopterë operacionalë. Dhe qindra zjarrfikës, pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, qytetarë të përzgjedhur, vullnetarë, me që shfrytëzoj rastin t’i falënderoj për sakrificat që bëjnë”, shtoi ai.

Kryeministri Mickoski theksoi se Qeveria ka shpallur gjendjen e krizës dhe menjëherë ka aktivizuar mekanizmin evropian për ndihmë në situata krize.

“Ndërkohë, në atë valë të parë shpallëm gjendje krize, për shkak të luftës me stuhinë e zjarrit, por njëkohësisht kemi aktivizuar mekanizmin evropian për ndihmë në situata krize. Kur e aktivizuam atë mekanizëm, na erdhi ndihma nga Serbia fqinje, ndihma erdhi nga Mali i Zi, nga Sllovenia, nga Turqia, nga Rumania. Dhe në atë valë të parë ne pushtuam stuhinë e zjarrit. Më tej, vazhdoi lufta me stuhinë e zjarrit, por jo vetëm tek ne, edhe në Evropë ndodh kudo. Në këtë moment, gjatë ditës së djeshme, kishim numër historik, të paprecedentë të zjarreve nën qiell të hapur, gjithsej 66. Ne arritëm të mposhtim 40 prej tyre. Pjesa tjetër janë nën kontroll. Falë sakrificës së zjarrfikësve, vullnetarëve, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes. Dhe do ta them sërish, shfrytëzoj rastin për të shprehur mirënjohjen time të pamasë për atë që bëjnë. Dhe ne do të vazhdojmë të luftojmë, duke marrë parasysh temperaturën që vijon në muajin gusht, nuk pres ndryshime të mëdha dhe as reshje. Sfida të tilla do të ketë”, tha Mickoski.

Kryeministri Mickoski shprehu shqetësimin nga informacionet që merr nga MPB-ja se shkak për këtë gjendje është pakujdesia, por edhe shkaktimi me qëllim.

“Por ajo që më shqetëson janë indikacionet që i marr, si informacion nga Ministria e Punëve të Brendshme ekziston dyshim i bazuar. Se shkaku i këtyre zjarreve është në masë të madhe pakujdesia, dhe në një masë të madhe që të shkaktohen me qëllim. Ne ku po luftojmë. Ne kemi aktivizuar përsëri mekanizmin evropian për të kërkuar mbështetje në situatë të tillë krize”, tha kryeministri dhe shtoi se ndihma vjen nga Çekia, Hungaria, Serbia, Sllovenia dhe Gjermania.

“Republika Çeke u përgjigj me një helikopter i cili duhet të arrijë sot, Serbia fqinje me një tjetër helikopter, Hungaria po dërgon gjatë ditës së nesërme katër makina për terren, të cilat janë shumë të nevojshme për ato zona, të cilat janë të paarritshme dhe të vështira për t’u qasur edhe nga ajri, që bartin një kubik ujë dhe të cilët mund të parandalojnë që ky zjarr të përhapet shpejt. Në të njëjtën kohë, Sllovenia u përgjigj pozitivisht, Gjermania, dy avionë, dhe ky është kapaciteti që ne mund ta pranojmë për momentin dhe situata mund të them se është plotësisht ose pjesërisht nën kontroll ose do të vihet nën kontroll. U bëj thirrje qytetarëve. Ka mjaft njerëz që kujdesen, që të mos ketë vetëorganizim, sepse Zoti na ruajt, Zoti na ruajt, një civil i patrajnuar që ka dëshirën më të mirë, më të sinqertë për t’u përfshirë për të ndihmuar, mos dhashtë Zoti, të bie në situatë të vështirë dhe mos dhashtë Zoti të humbasë jetën. Kjo nuk ka çmim. Ju lutem, unë ju kuptoj që ju të gjithë dëshironi të ndihmoni, e kuptoj që ju të gjithë doni të kyçeni kur është e nevojshme, ne jemi një popull human, ne duam të ndihmojmë, duam të ndihmojmë ata që kanë nevojë për atë ndihmë, por ka numër të mjaftueshëm të zjarrfikësve, ka një numër të mjaftueshëm të anëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Mbrojtjes dhe e gjithë kjo është e mjaftueshme në këtë periudhë për të menaxhuar atë, megjithëse do të përsëris se është zjarr, i cili është në kulmin e tij historik. Ne kishim 66 vetëm dje. 66 zjarre aktive nën qiell të hapur, gjë që nuk ka ndodhur. 40 arritëm t’i shuanim me sukses. Kaq është lidhur me zjarret ndërsa politikanët dhe partitë politike që kanë qëllime nekrofile nuk kam ndërmend ti komentoj”, tha kryeministri Mickoski.

