Mickoski për ridedikimin e mjeteve për Korridorin 8: Më vjen keq që Bullgaria për nevoja të brendshme – politike po bën politikë nga e gjithë

Kryeministri Hristijan Mickoski beson se Bullgaria për nevoja të brendshme politike po e politizon paralajmërimin e Qeverisë për ridedikimin e mjeteve për ndërtimin e hekurudhës drejt Bullgarisë, e cila bazohet, thotë, në problem inxhinierik, sepse nga ana bullgare nuk ekziston një projekt i qartë.

“Ne nuk po flasim për ndonjë ndryshim interesi. Ne thjesht po flasim për mënyrën sesi gjërat duhet të vendosen në rrugën e duhur. Kështu si janë vendosur, do ishte cmenduri te pajtohemi si qeveri per nje projekt qe perfundon ne gjysme tuneli ne qorrsokak dhe te shpenzojmë gjysme miliard euro para te popullit, sepse vlera e projektit eshte 560 milionë euro, nga të cilat 360 janë kredi dhe 200 milionë janë grant. Në fazën e parë, 360 milionë janë paratë e taksapaguesve të RMV-së dhe 200 milionë të taksapaguesve evropianë. Në dokumentacionin e tenderit thuhet se parimi i realizimit të projektit është sipas fidikut të verdhë, që do të thotë se shuma, buxheti që është përcaktuar është buxheti për realizimin e këtij projekti dhe se nuk janë parashikohen penalti apo punime shtesë. Por nuk është kështu sepse të dyja palët deklarojnë më pas në dokumentacionin e tenderit se kontraktori ka të drejtën e penaltive dhe punëve shtesë. Që do të thotë se është praktikisht një fidik i kuq, kështu që projekti mund të arrijë lehtësisht 750, 800 milionë euro. E them si inxhinier, jo si kryeministër, kjo do të thotë të paktën 500 milionë euro para nga buxheti, nga qytetarët dhe 200 milionë euro para të taksapaguesve europianë për 24 kilometra, 22 tunele që do të përfundojnë në gjysmë tuneli në qorrsokak pa e ditur se çfarë do të ndodhë në anën bullgare, sepse nuk ka një projekt të qartë nëse tuneli do të vazhdojë”, tha Mickoski në pyetjen e një gazetari pas prezantimit të gjashtë automjeteve të reja të blinduara të lehta JLTV në kazermën “Jane Sandanski” në Shtip.

MARKETING