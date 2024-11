Mickoski: Për disa politikanë të opozitës së pari vijnë problemet që kanë të bëjnë me keqpërdorimet e mëdha të bëra në të kaluarën

Kam ndjenjën se për disa politikanë opozitarë së pari vijnë problemet që kanë të bëjnë me keqpërdorimet e mëdha të bëra në të kaluarën, tha sot kryeministri Hristijan Mickoski.

Duke i’u përgjigjur pyetjes së një gazetari për këmbënguljen e BDI-së për një deklaratë civile, Mickoski edhe një herë ka përsëritur se i kupton politikanët e opozitës.

“I kuptoj politikanët në opozitë se janë të padurueshëm dhe se mendojnë se do t’i zgjidhin problemet me zgjedhje të parakohshme. Kam ndjenjën se për disa politikanë të opozitës së pari vijnë problemet që janë të lidhura me keqpërdorimet e mëdha të vëra në të kaluarën, thekson kryeministri.

