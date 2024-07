Mickoski: Nuk heq dorë nga shpërbërja e Këshillit Gjyqësor

Kryeministri Hristijan Mickoaski u shpreh i prerë se nuk heq dorë nga shpërbarja e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve. Sipas tij nuk mund të lejohet që kriminelët të jenë qytetarë të ndershëm ndërsa qytetarët e ndershëm kriminel.

Mickoski tha se si kryetar i VMRO-së wshtw i gatshëm të bisedoj me çdo ekspert dhe person qw do tw dinte ndonjw zgjidhje me tw mirw. Ai lutet qw tw bwhet diçka e mirwdhe besimi 2 % nw gjyqwsor tw bwhet sw paku 12 %.

HRISTIJAN MICKOSKI

“Unë nuk heq dorë as nga shpërbërja e Këshillit Gjyqësor si reformë dhe as nga shpërbërja e Këshillit të Prokurorëve Publik, pres propozime, po lus për propozime që të mos jetë besimi i qytetarëve 2 për qind në gjyqësor, të mos jenë kriminelët qytetarë të ndershëm, ndërsa qytetarët e ndershëm të jenë kriminel. Sepse kemi prokurorë dhe gjykatës të korruptuar, kjo nuk është pasqyra gjeneralë, të kuptohemi, ka përjashtime”.

