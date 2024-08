Mickoski: Nismat dhe sjellja e BDI-së janë kërcënim për paqen dhe stabilitetin

“Me këtë sjellje të papërgjegjshme BDI-ja kërcënon imazhin ndëretnik në vend dhe paraqet kërcënim për paqen dhe stabilitetin e Maqedonisë si shtet. Dhe ne do të marrim të gjitha masat e nevojshme si Qeveri për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial të Maqedonisë si shtet. Por në thelb, këto mesazhe janë një përpjekje për të mbrojtur në mënyrë konvulsive pasurinë e fituar gjatë 20 viteve të fundit në pushtet. Dhe ky është fakt, sepse demokracia nënkupton që ai që ka shumicën në parlament të ketë edhe qeverinë”, kështu i komentoi kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, nismat e BDI-së për parimi i “fituesit me fitues” për të hyrë në sistemin juridik dhe për riorganizim territorial sipas modelit belg.

Mickoski shtoi se thelbi i lëvizjeve të tilla është mbrojtja e kapitalit të fituar në 20 vitet e fundit në pushtet, por nuk përjashtohet mundësia që disa grupe padashur të manipulohen dhe të sfidojnë integritetin territorial dhe sovranitetin.

“Epo, shikoni, thelbi është të mbroni kapitalin e fituar në këto 22 vite në skenën politike dhe 20 vite në pushtet. Por nuk e përjashtoj mundësinë që grupe dhe struktura të caktuara të manipulohen, pa dashje. Dhe tani ato grupe dhe struktura mund të sfidojnë integritetin territorial dhe sovranitetin, të krijojnë një krizë. Ne si Qeveri kemi për detyrë ta mbrojmë atë dhe të mbrohemi”, nënvizoi Mickoski.

I pyetur se a priten protesta për këto çështje, Mickoski u përgjigj se ka informacione të tilla, por nëse janë paqësore dhe demokratike janë legjitime.

“E kam ende atë informacion”. E kam fjalën për protesta. Për sa kohë që ato janë demokratike dhe paqësore, ato janë legjitime. Nëse bëhen të dhunshëm, atëherë do të them sërish, ne si qeveri kemi të drejtë të mbrojmë integritetin territorial dhe sovranitetin e shtetit”, theksoi Mickoski.

