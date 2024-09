Mickoski: Kemi potencial të bëhemi lider ekonomik në rajon me ekonomi konkurruese dhe luftë kundër korrupsionit

Këshilli Kombëtar për Zhvillim është një platformë e shkëlqyeshme për të marrë pjesë në vizionin dhe realizimin e asaj që paraqet qëllimin strategjik të vendit dhe për këtë është e nevojshme të krijohet udhërrëfyes dhe vizion për hapat në periudhën e viteve 2024 – 2044, theksoi kryeministri Hristijan Mickoski në sesionin e dytë të sotëm të Këshillit Kombëtar për Zhvillim, ku morën pjesë Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, Metju Loson, si dhe përfaqësuesit e Kombeve të Bashkuara dhe UNDP, Rita Kolumbia dhe Armen Grigorian.

Ai shprehu keqardhjen për mungesën e opozitës, duke theksuar se vendet serioze krijojnë dokumente që janë fryt i unitetit, solidaritetit të ndërsjellë dhe përfshirjes së të gjithë aktorëve në këtë proces.

“Më vjen keq që individë të caktuar nga opozita e humbasin këtë shans dhe nuk mund t’i tejkalojnë dallimet e përbashkëta, por kjo është mënyra e tyre për të parë gjërat që janë të kundërta me tonat ku ne shtrijmë dorë uniteti për çështje që janë po aq të rëndësishme për të gjithë”, tha Mickoski.

Kryeministri theksoi se duhet të jemi objektivë dhe të themi se ka pasur zhgënjim të madh me veprimet dhe politikat kolektive gjatë 30 viteve të fundit.

“Sistemi është degraduar dhe abuzuar shumë herë në të kaluarën, ndërsa administrata në institucionet shtetërore është demotivuar dhe degraduar fuqishëm përmes shembujve të këqij që u portretizuan si histori kolektive në të cilën bie fryma dhe motivi i përbashkët i kombit. Por ajo të cilës duhet t’i kushtojmë vëmendje dhe që përbën një nga problemet më serioze është korrupsioni dhe lufta kundër krimit”, tha Mickoski.

Ai thekson se për shumë kohë vendi është përballur me korrupsion të përhapur që nuk sanksionohet, dhe në një farë mënyre sistemi krijon kulturë korrupsioni.

“Trashëguam institucione ku është normale të ofrohen shuma në katër sy, ryshfete, dhe të korruptohen nëpunësit ose të paktën të bëhet përpjekje për të korruptuar nëpunësit. Dhe ata habiten kur i refuzoni, kur i denonconi, kur në pozicione vijnë njerëzit të cilët janë të pakorruptuar. Trashëgimi të tilla famëkeqe nga e kaluara janë një relikë e një realiteti të trishtuar që duhet ta ndryshojmë, nënvizoi kryeministri.

Dhe njëherësh, tha ai, duhet të krijojmë sistem merite ku kriteri i vetëm sipas të cilit do të përparohet janë aftësitë, njohuritë e përvetësuara dhe cilësia e vizionit që ofrohet.

“Ata që kanë mësuar, kanë bërë përpjekje dhe kanë përvetësuar njohuri duhet të kenë shansin e tyre”, theksoi Mickoski.

Kryetari i Qeverisë vuri në dukje se arsimi cilësor është çelësi i progresit. Dhe si tema më e rëndësishme, të cilës, siç tha ai, duhet t’i kushtohet vëmendje, është ekonomia dhe zhvillimi ekonomik.

“Industria, shumica e parave është çelësi i mirëqenies së të gjithëve. Më shumë para për një jetë më të mirë dhe një shoqëri të përparuar. Dhe kjo kërkon rritje vjetore të PBB-së që do të japë kërcime dramatike në standarde në disa fusha. Vizioni ynë për të ardhmen përfshin gjithashtu një angazhim të fortë të të gjithëve për rritje dhe zhvillim ekonomik që do të sigurojë një standard më të mirë jetese për pothuajse të gjithë qytetarët. Ne kemi potencialin për t’u bërë lider ekonomik në rajon, me një infrastrukturë moderne, me një ekonomi konkurruese dhe me risi që do të mbështesin të rinjtë dhe sipërmarrësit. Do të vazhdojmë me reforma që do të përmirësojnë klimën e biznesit dhe do të mundësojnë investime dhe vende të reja pune”, tha kryeministri.

Ai bëri të ditur se duhet të krijohen kushte ku të rinjtë shohin një të ardhme, ku ata mund të arrijnë ëndrrat e tyre dhe duan të qëndrojnë dhe të kontribuojnë në shoqëri.

Sipas tij, duhet pasur kujdes që të mos biem në grackat e temave etnike dhe konflikteve që janë vetëm mbulesë për interesat fitimprurëse të individëve të cilët, siç tha ai, ndërtojnë karrierë në këto çështje, ndërsa fatkeqësisht popujt janë të ndarë.

“Qëllimi i kësaj Qeverie dhe çdo qeverie të radhës është dhe duhet të jetë anëtarësimi në Bashkimin Evropian, jo vetëm sepse si vend natyrisht i takon atij, por edhe sepse na duhen ato kritere në mënyrë që të kemi standard më të mirë dhe jetë më të mirë. Është gjithashtu fakt që kemi pritur shumë gjatë në portat e BE-së dhe ka një rezignim dhe zhgënjim të justifikuar të qytetarëve. Qëllimi kolektiv nuk mund të vuajë për shkak të interesave individuale dhe kritereve subjektive. Kjo është arsyeja pse qëllimi ynë në këtë periudhë duhet të jetë dhe të mbetet anëtarësimi në Bashkimin Evropian”, theksoi Mickoski.

Kryeministri theksoi se ky proces nuk është i thjeshtë dhe ne kemi nevojë dhe mirëpresim mbështetjen e të gjithë faktorëve relevantë.

Ai shprehu falënderim për mbështetjen e UNDP-së në koordinim me të gjitha agjencitë e Kombeve të Bashkuara, Ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar dhe Ministrinë e Financave të Republikës Sllovake që mbështesin këtë proces.

