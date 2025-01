MF: U nënshkruan marrëveshjet me Bankën Zhvillimore për plasimin e 250 milionë eurove për sektorin privat

Procedura për plasimin e 250 milionë eurove nga huaja hungareze për kompanitë u mbyll me sukses. Marrëveshjet që i miratoi Qeveria në seancën e fundit të qeverisë tashmë janë nënshkruar nga Ministria e Financave dhe Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut, ndërsa është në zhvillim e sipër procedura për nënshkrimin e marrëveshjeve të Bankës Zhvillimore me bankat afariste përmes të cilave do të plasohen mjetet ndaj shfrytëzuesve të fundit, përkatësisht kompanive, kumtoi sot Ministria e Financave.

