Mexhiti: Kush prek Ligjin e Gjuhëve ka prekur Marrëveshjen e Ohrit, marrëdhëniet ndëretnike dhe sigurinë e shtetit

Zv/kryeministri i parë Izet Mexhiti, ka deklaruar se kush e prek Ligjin e gjuhëve ka prekur Marrëveshjen e Ohrit, dhe me këtë edhe marrëdhëniet ndëretnike.

“Unë ftojë gjithë institucionet edhe qytetarët ta marrin me qetësi këtë punë, e ftojë edhe Gjykatën Kushtetuese ta shef jetë çështje si çështje politike jo vetëm juridike për shkak se Ligji i gjuhëve është del nga Marrëveshja e Ohrit që është shtyllë e këtij shteti të ri, kushtetua e re është ndërtuar mbi Marrëveshjen e Ohrit ka prekur marrëdhëniet ndëretnike dhe stabilitetin e këtij shteti. Andaj ftojë edhe njëherë me gjakftohtësi për ta mbyll këtë çështje si duhet”, ka deklaruar Mexhiti, raporton SHENJA.

