Mexhiti: Kemi ndaluar vjedhjen e miliona eurove nga një kompani e një deputeti të BDI-së

Zëvendëskryeministri i parë, Izet Mexhiti përmes një statusi në rrjetin social Facebook shkruan se me vendimin e djeshëm qeveritar për prishjen e kontratës së qirasë ndërmjet kompanisë së deputetit të BDI-së, “HEJ SHPKNJ” dhe Lotarisë Shtetërore është ndaluar vjedhja e miliona eurove nga një kompani e një deputeti të BDI-së.

Mexhiti shkruan se do të vazhdojnë që të luftojnë bixhozin dhe skemat korruptive që ka lënë pas qeverisja e kaluar.

Reagimi i plotë:

Perandoria e bixhozit po shkatërrohet

Në seancën e djeshme të Qeverisë morëm vendim për prishjen e kontratës së qirasë mes kompanisë HEJ SHPKNJ (pronë e deputetit të BDI-së) dhe Shoqatës Aksionare Lotaria Shtetërore. Përmes kësaj kontrate ishte projektuar vjedhje masive dhe pastrim i miliona eurove nga ana e funksionarëve të lartë të BDI-së.

Kthim mbrapa nuk ka. Epideminë e bixhozit do ta luftojmë deri në fund, ndërsa skemat korruptive të kazinomanëve të politikës do t’i shkatërrojmë pa kompromis.

Ky është vetëm fillimi. Kulla e ndërtuar me letra bixhozi do të shembet shpejtë, ndërsa projektuesit e saj do të japin llogari përpara ligjit dhe përpara popullit.

MARKETING