Mexhiti: Hisen e vet do ta marrin edhe komunat shqiptare

Për çështjen e buxhetit është pyetur edhe zëvendëskryeministri Izet Mexhiti, Konkretisht atij i është kërkuar të sqarojë se si do të jetë ndarja buxhetore për rajonet me shumicë shqiptare.

“E para është pjesa e përgjithshme e buxhetit që ka të bëjë me gjithë qytetarët, e dyta është ajo pjesa specifike prej premtimeve të Vlen-it, pra është një ndër shtyllat e centralizimi dhe në këtë drejtim pra edhe vitin që po e përbyllimin edhe viti i ardhshëm do të ketë theks mbi decentralizimin. Në këtë buxhet do të ketë 250 milionë euro për projektin infrastrukturor për të gjitha komunat në Maqedoni ku hisen e vetë do e marrin edhe komunat dhe vendbanimet shqiptare”, u shpreh Mexhiti.

