Mexhiti deri tek Dauti: Demonstruam kapacitetet demokratik dhe politik për të zgjidhur dhe avancuar çështjet

Ne kemi demonstruar kapacitete demokratike dhe politike se dimë të zgjidhim dhe çojmë përpara çështje, siç është rasti me balancuesin, çështje që është hequr nga Gjykata Kushtetuese, e cila është e pavarur nga Qeveria, por Qeveria ka treguar se kjo do të zgjidhet me zgjidhje të veçantë ligjore, deklaroi sot zëvendës kryeministri dhe ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Izet Mexhiti, duke iu përgjigjur pyetjes së Ilire Dautit nga ASH-ja, e lidhur me përdorimin e gjuhës shqipe, por edhe çështje të tjera si himni dhe arsimi.

Mexhiti tha se fokusi i Qeverisë është arsimi, duke theksuar se opozita po e shtrembëron tezën dhe se edhe kryeministri edhe presidentja kanë deklaruar se gjuha shqipe është “kategori kushtetuese” dhe se për momentin është zgjidhur me Ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe.

“Dallimi ishte se kur u shfuqizua ligji për librat amë, kur ju e keni udhëhequr atë resor, ju heshtët dhe nuk e zgjidhët atë problem. Do të zgjidhim edhe ligjin për librat amë dhe të porsalindurve, të cilët nuk do të jetë në kundërshtim me Gjykatën Kushtetuese dhe në këtë mënyrë do të zgjidhim edhe këto ligje, që kanë të bëjnë me arsimin, përderisa për gjuhën shqipe mendoj se keni tentuar të abuzoni me të. Deklaratat janë bërë nga kryeministri dhe tanët nga VLEN-i dhe nga presidenti i shtetit se gjuha shqipe është kategori kushtetuese dhe për momentin është zgjidhur me ligj për përdorimin e gjuhëve me formulimin 20 për qind. Ne demonstruam se ligji për gjuhët nuk do të preket dhe nuk ka pse të shqetësoheni për ligjet e arsimit, sepse ka kush të përfaqësojë shqiptarët dhe ne nuk do të kemi defokusim dhe energjia jonë do t’ju mbetet juve, por do të jemi të fokusuar në ligjet për arsim më cilësor dhe më të mirë”, tha Mexhiti, në seancën parlamentare.

Deputetja nuk ka mbetur e kënaqur me përgjigjen se “nuk ka asgjë nga ligji për përfaqësim të drejtë”.

“Do të zëvendësojmë mekanizmin e balancuesit me një zgjidhje të përshtatshme. Shumë shpejt do të jetë në Parlament para deputetëve dhe ju do ta votoni. Shqiptarët kanë përfaqësues në këtë qeveri, që i përfaqëson. Nuk është çështja nëse ju jeni të kënaqur apo jo, këtu ballafaqohen argumentet”, tha Mexhiti.

MARKETING