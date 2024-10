Mesi shkëlqen me tre gola dhe dy asiste, Argjentina e Brazili triumfojnë në kualifikueset e Kupës së Botës 2026-të

Argjentina shkatërroi Bolivinë me shifrat e thella 6-0, ku kapiteni Lionel Mesi shkëlqeu me tripletë dhe dy asiste. Pas 19 minutash lojë Mesi zhbllokoi shifrat, teksa brenda pjesës së parë asistoi dy herë për Lautaron dhe Alvarez, me kampionët e Botës që e mbyllën 3-0 pjesën e parë.

Pjesa e dytë solli edhe tre gola të tjerë, fillimisht me Almada dhe më pas në minutat 84-të dhe 86-të “Pleshti” shënoi dy golat e tjerë.

Ndërkohë Brazili fitoi 4-0 me Perunë falë dopietës së Rafinjës dhe golave të Pereira dhe Luis Henrike.

REZULTATET E NDESHJEVE

Brazil 4-0 Peru

Paraguaj 2-1 Venezuela

Uruguai 0-0 Ekuador

