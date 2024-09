Mega plani i Bajernit, 300 milionë euro për dyshen Musiala-Virc

Bajern Mynih mund të përballet me një nga marrëveshjet më të shtrenjta në historinë e klubit. Bëhet fjalë për idenë spektakolare për të parë të dy supertalentët gjermanë Xhamal Musiala dhe Florian Virc të luajnë së bashku në “Allianz Arena”.

Por kjo dyshe e ëndrrave mund të sjellë një tendosje ekstreme financiare për bavarezët. Për realizimin e këtij projekti do të duhej një paketë totale prej rreth 300 milionë euro, siç raporton “BILD”. Kjo shumë përbëhet nga faktorë të ndryshëm:

Nga njëra anë, Bajerni do të duhet të rrisë një tarifë transferimi prej rreth 150 milionë euro për Florian Virc. Nga ana tjetër, për të dy lojtarët do të duhej të planifikoheshin paga prej 15 milionë eurosh në vit. Gjigantët nga Mynihu aktualisht po përpiqet të zgjasë kontratën e Musialës , e cila do të rezultojë në një rritje të konsiderueshme të pagës së tij aktuale. Një kontratë pesëvjeçare për të dy yjet ndoshta do të kushtonte 150 milionë euro të tjera. Tarifa e transferimit për Florian ndoshta do të ishte edhe e menaxhueshme për skuadrën rekordmene të Gjermanisë.

Uli Hoënes, i cili konsiderohet si një mbështetës i madh i Virc , tashmë ka komentuar një transferim të mundshëm të kësaj përmasash: “Ne mund të shpenzojmë 100 milionë euro për një Herri Kejn, ndoshta sërish për një lojtar gjerman, por jo katër apo pesë herë”. Por pagat e larta të dy lojtarëve do të çonin në kufij edhe llogarinë e depozitave me afat të caktuar të skuadrës. Sidomos pasi klubi planifikon të ulë kostot e pagave në një periudhë afatmesme.

Lotar Mateus është gjithashtu entuziast për kombinimin Musiala-Virc: “Të dy mund të punojnë lehtësisht së bashku. Nuk është si me Gynter Necer dhe Volfgang Overat, kur njëri ishte xheloz, ndërsa tjetri kishte më shumë kontakt me topin. Ata e dinë se mund të përfitojnë shumë nga njëri-tjetri dhe kjo është arsyeja pse luajnë së bashku në mënyrë perfektë te Gjermania”.

Megjithatë, Mateus sheh gjithashtu sfidat financiare: “Paketa e përgjithshme sigurisht që do të jetë shumë e shtrenjtë”. Megjithatë, ai sheh mundësi për Bajernin: “Por në Mynih keni gjithmonë opsione. Me një detyrim të tillë, ju mund, për shembull, të merrni sponsorët e shumtë në bord, të cilët gjithashtu do të përfitonin shumë nëse Xhamal dhe Florian do të ishin nën kontratë me partnerin e tyre”.

