Mediumi bullgar: Shqipëria fillon bisedimet me BE-në më 15 tetor, ndahen rrugët me Maqedoninë e Veriut

Përfaqësuesit e përhershëm të BE-së në takimin e sotëm në Bruksel, njëzëri kanë sjellë vendim për fillim të bisedimeve me Shqipërinë për anëtarësim në BE, shkruan mediumi bullgar BNR.

Fillimi do të jetë më 15 tetor në kuadër të konferencës ndërqeveritare BE-Shqipëria në Luksemburg.

Më pas do të hapen “Kapituli i 1 Çështjet bazike”.

Në praktik kjo do të thotë ndarjen e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, thonë burimet diplomatike në Bruksel.

Mediat bullgare shkruajnë se Maqedonia nuk ka qenë aspak në rend dite në takimin e ambasadorëve, ndërsa Greqia ka njoftuar se Shqipëria ka zgjidhur kontestet me ta.

Për këtë shkak është vendosur që të fillojnë bisedimet me Shqipërinë. /SHENJA/

