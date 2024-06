Më së shumti shi ka rënë në Kriva Pallankë, Tetovë dhe Shkup

Më së shumti shi në 24 orët e fundit ka rënë në Kriva Pallankë – 66 litra për metër katror, ​​pastaj në Tetovë – 52, Shkup, afër Petrovecit – 18 dhe Shtip dhe Vinicë nga shtatë litra për metër katror, informojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike.

Nga DPHM, theksojnë se vlerat e dhëna për sasinë e reshjeve maten në vendet për matjen e shiut të DPHM-së, por për shkak të lokalitetit të proceseve, sasia e sedimentit ujor që ka rënë ndryshon shumë dhe në vende të ndryshme mund të jetë shumë më i lartë se ai i matur.

Temperaturat minimale të matura sot në mëngjes në orën 08:00 janë Kriva Pallankë 14 gradë Celsius, Berovë – 15, Shkup-Petrovec, Vinicë dhe Krushevë – 17, Tetovë dhe Shtip – 18, Demir Kapi, Pretor dhe Ohër – 19, Strumicë – 21. , Manastir – 22 dhe Gjevgjeli – 23 gradë Celsius.

Moti në gjysmën e parë të natës në pjesët veriore të vendit ka qenë i paqëndrueshëm me reshje të rrëmbyeshme dhe bubullima, më tepër në formë stuhie. Mëngjesi i sotëm është me diell me vranësira të ulëta deri në mesatare.

Sot pritet mot me vranësira të ndryshueshme dhe i paqëndrueshëm me reshje të rrëmbyeshme dhe bubullima të kohëpaskohshme. Në disa vende do të ketë stuhi me reshje të rrëmbyeshme të bollshme në kohë të shkurtër (mbi 30 l/m2), bubullima, erë të fortë (mbi 60 km/h) dhe breshër. Temperaturat maksimale do të lëvizin nga 27 deri në 34 gradë. UV=6

Në Shkup me vranësira të ndryshueshme dhe jostabile me reshje të kohëpaskohshme të rrëmbyeshme dhe bubullima, në pjesë të luginës në formë stuhie me reshje të rrëmbyeshme për një kohë të shkurtër, bubullima, erë e fortë dhe shfaqje breshëri. Temperatura maksimale do të arrijë deri në 32 gradë.

