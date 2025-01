Mbappe mbetet pa 55 milionë eurot e pritura?

Federata Franceze e Futbollit (FFF) ka injoruar një kërkesë të avokatit të Kylian Mbappe për të referuar në UEFA një çështje në të cilën klienti i tij kërkon 55 milionë euro nga Paris Saint-Germain.

Meqenëse FFF nuk ia ka përcjellë organit drejtues të futbollit evropian dokumentacionin e dërguar nga Delphine Verheyden, UEFA nuk do ta analizojë rastin dhe as nuk do ta sanksionojë klubin parisien.

Sipas gazetës AS, përfaqësuesi ligjor i Mbappes ka kontaktuar javën e kaluar me Federatën Franceze të Futbollit me kërkesën që çështja të merret përsipër nga UEFA.

Është një mosmarrëveshje në të cilën Mbappe pretendon se ish-klubi i tij i ka borxh paga dhe bonuse të papaguara, për të cilat UEFA mund të urdhërojë PSG-në të paguajë shpenzimet, por edhe ta gjobisë klubin.

PSG e mohon borxhin

Shuma e kërkuar prej 55 milionë eurosh thuhet se korrespondon me tre të ardhura mujore dhe bonuse që Mbappe priste të merrte.

PSG-ja këmbëngul se nuk i ka borxh Mbappes sepse ai dyshohet se ka thënë se nuk do të largohet nga klubi, se PSG nuk do të përfitojë nga kjo dhe se do të linte një pjesë të pagës së rënë dakord në arkën e klubit.

Ai u largua nga klubi këtë verë si lojtar i lirë dhe shkoi falas te Real Madrid. Pala e Mbappe pretendon se nuk kishte marrëveshje verbale dhe për këtë arsye u dërgoi një paralajmërim me shkrim parisienëve verën e kaluar, duke kërcënuar me veprime ligjore.

Paraprakisht u raportua se Mbappe nuk ka marrë pagën për muajt prill, maj dhe qershor dhe një pjesë të bonusit prej 80 milionë eurosh, që i është premtuar për nënshkrimin e zgjatjes së kontratës.

Për këtë ekipi ligjor i Mbappe ka njoftuar UEFA-n, Federatën Franceze të Futbollit dhe drejtuesit e ligës. Mosmarrëveshja pritet të vazhdojë.

MARKETING