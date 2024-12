Mbappé: Do më pëlqente të luaj me Ronaldon, bashkë me Messin janë legjenda

Kylian Mbappé i ka mbushur 26 vjet dhe ka luajtur me disa prej lojtarëve më të mëdhenj të futbollit.

Që kur ishte i ri ai kishte luajtur në Kombëtaren e Francës me yjet e atëhershëm, ndërsa të njëjtën gjë e ka bërë edhe në Paris Saint-Germain dhe në Real Madrid.

Mirëpo, ish-futbollisti i Monacos nuk ka luajtur kurrë së bashku me Cristiano Ronaldon, idhullin e tij të fëmijërisë, siç e ka cekur edhe vetë disa herë.

Në një intervistë për “BeIN Sports”, përfaqësuesi francez është pyetur pikërisht nëse do t’i pëlqente të luajë me “CR7”, përcjell “Gazeta Express”.

Natyrisht që do më pëlqente të luaj me Cristiano Ronaldon, është gjithmonë ndjenjë e mirë kur luan me lojtarë të shkëlqyeshëm, siç është ai apo Leo Messi. Kur flasim për Cristianon, flasim gjithmonë edhe për Messin. Por, jam i kënaqur sepse kam luajtur me shumë lojtarë të mëdhenj: Messi, Neymar, Pogba, Griezmann, Benzema…”, deklaroi Mbappe, i cili mbrëmë e shënoi njërin nga tre golat e Real Madridit në triumfin në Kupën Interkontinentale.

Mbappe e kujton edhe kohën kur luajti me Messin dhe rikthehet të flasë për duelin mes argjentinasit dhe Ronaldos.

“Mendoj se do të ishte e bukur nëse do të luaja me Ronaldon, por tash është më e vështirë. Kam luajtur kundër tij disa herë, është një legjendë e këtij sporti. Kam raport të shkëlqyer me Messin. Nuk e kam menduar kurrë se do të luaja bashkë me të. Është unik si ‘CR7’ dhe mendoj se ndonjëherë e banalizojmë kur flasim se cili është më i miri. Janë legjenda të sportit”, përfundoi Mbappe.

