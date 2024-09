Marotta optimist: Inter për Champions, kemi skuadër të fortë

Barazimi me Manchester Cityn në Champions League ka pozicionuar Interin si një nga skuadrat pretendente për të fituar trofeun. Për këtë temë dha mendimin e tij së fundmi presidenti i zikaltërve, Beppe Marotta.

“A e kam parë përsëri finalen e Stambollit? Jo, mendoj se është pjesë e së kaluarës. Ne morëm mësimet e duhura nga ajo humbje. Merkatoja duhet të shkojë paralelisht me fillimin e kampionatit. Shpresoj që nga viti i ardhshëm mbyllja e merkatos të përkojë me fillimin e kampionatit. Kjo do të largonte shqetësimet e shkaktuara për klubet individuale.

Në krahasim me finalen e Stambollit jemi një skuadër shumë më e pjekur. Nëse në kokën time qëndron ideja se mund ta fitojmë Champions League? Po, sigurisht” – tha ai.

