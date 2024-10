Maqedonia me 1 milion banorë në vitin 2050! Taravari: Na duhet strategji për ta ndaluar ikjen

Ministri i Shëndetësisë, Arben Taravari tha se sipas parashikimeve, deri në vitin 2050, në Maqedoni pritet të mbesin vetëm 1 milion njerëz.

Ai tha se universitetet në bashkëpunim me akademinë duhet të ndihmojnë në përpilimin e strategjisë që ta parandalojnë këtë.

“Kryeministri Mickoski e përgatit strategjinë për zhvillimin e shtetit për 2050 nëse nuk gaboj, fatkeqësisht, gjë që na brengos të gjithëve është ikja e njerëzve. Parashikimet janë që deri në vitin 2050 në Maqedoni të mbesin diku 1 milion njerëz fatkeqësisht, ku fati të jemi gabim në këto projektime. Na duhet strategji e caktuar me universitetet që i kemi, me akademitë që i kemi, kështu që besoj që do të bëhet një dokument që do të ishte i mirëfilltë për të gjithë ne”, ka deklaruar ministri Taravari.

