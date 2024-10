Maqedonia e Veriut ndër vendet me transportin publik më të keq në Evropë

Maqedonia është ndër vendet me transportin publik më të keq në Evropë, sipas hulumtimit të bërë nga Euronews . Anketa tregon se shtatë nga dhjetë persona në Evropë janë të kënaqur me transportin publik në qytetin e tyre, por ka ende një hendek të madh në nivelet e kënaqësisë me transportin publik në qytetet evropiane.

Edhe pse në vendin tonë, pra në kryeqytet, për transport publik ka vetëm autobusë, Maqedonia është ende ndër vendet më të këqija me transport publik në Evropë. Vetëm 47 për qind e maqedonasve janë të kënaqur me transportin publik të qytetit dhe vetëm Shqipëria dhe Italia janë më të pakënaqur se ne.

Siç tregon hulumtimi, niveli më i lartë i kënaqësisë me transportin publik është në Austri – 91 për qind.

Në kryeqytetet nordike, transporti më i mirë i qytetit është në Helsinki, i ndjekur nga Oslo dhe Stokholm, i ndjekur nga afër nga Kopenhaga, me 81 për qind kënaqësi. Kryeqyteti i Islandës, Reykjavík, është një përjashtim me një shkallë më të ulët kënaqësie prej 56 përqind në këtë rajon.

Kur krahasohen faktorë të tillë si disponueshmëria, siguria, frekuenca dhe besueshmëria, ekziston një prirje gjeografike ku qytetet e Evropës Veriore dhe Perëndimore raportojnë kënaqësi më të lartë me transportin publik, ndërsa qytetet e Evropës Jugore dhe Lindore tregojnë nivele më të ulëta kënaqësie.

