LSDM nuk do t’i mbështesë interpelancat e BDI-së

LSDM nuk do t’i mbështesë interpelancat e BDI-së, sepse ato nuk përfaqësojnë zgjidhje të krizës në këtë moment, ishte konstatuar në mbledhjen e parë të përbërjes së re të Këshillit Ekzekutiv e cila u mbajt sonte.

Në mbledhje ishte theksuar edhe se LSDM është në mënyrë kategorike kundër rritjes së moshës për pensionim.

Këshilli Ekzekutiv, siç qëndron në kumtesën e partisë, ka vlerësuar se “mospranimi i takimit të liderëve nga ana e pushtetit dërgon sinjal të keq dhe e vërteton tezën se dukshëm partitë në pushtet dhe BDI-ja nuk kanë interes për destabilizim, që është shumë e rrezikshme për shtetin”.

Prej aty bëjnë të ditur se për LSDM-në shqetësuese janë tendencat për përkeqësim të sigurisë së qytetarëve dhe tensionet e rritura në shoqëri me përkeqësimin e marrëdhënieve ndëretnike.

“Lidhur me interpelancat e parashtruara nga partia politike BDI, Këshilli Ekzekutiv konstatoi se nuk do t’i mbështesë dhe votojë për këto interpelanca. Ato nuk paraqesin zgjidhje për krizën në këtë moment dhe mund të nënkuptojnë ndarje të reja në baza etnike. Nevojitet qasje tjetër, të ulemi në një takim të liderëve dhe të dërgojmë porosi të përbashkëta për qetësimin e tensioneve, sepse kjo qasje është e bazuar në pjekurinë politike, por qeveria e refuzoi”, thuhet në kumtesë.

MARKETING