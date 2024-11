LSDM: Mickoski bën shaka me popullin, u kënaq me 0,1% ulje të çmimeve në tetor

LSDM thotë se derisa qytetarët luftojnë me çmimet e larta dhe mënyrën se si të mbijetojnë, kryeministri Hristijan Mickoski bëri shaka me njerëzit dhe nënvlerësoi inteligjencën e tyre.

“Kryeministri Hristijan Mickoski me krenari deklaroi se është i kënaqur me efektet e ngrirjes së marzheve, pra me të ashtuquajturën shportë vjeshtore, me të cilën çmimet u ulën për 0,1%. Me orët e shtrenjta dhe luksoze prej 50 mijë euro, kënaqësi e madhe te Mickoski nga suksesi historik i një mase me ulje çmimi prej 0.1% mund të jetë për shkak të injorancës apo mungesës së informacionit. Mesa duket Mickoski nuk del në market. Prandaj ai nuk e pa që nuk kishte çmime të reduktuara, madje kishte rritje për disa produkte. Ajo bukë e bardhë është ende 33 denarë, vaji i ullirit është rritur nga 78 në 87 denarë, i kosit nga 72 në 81 denarë. Apo ndoshta nuk e di që Enti Shtetëror i Statistikave ka llogaritur matematikisht efektin e masës me të cilën është i kënaqur: 0.1% çmime më të ulëta të çmimeve të shitjes me pakicë në tetor”, thonë nga LSDM.

