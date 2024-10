LSDM: 100 ditët e qeverisjes së Mickoskit 100 ditë justifikime, skandale dhe zhgënjime

100 ditët e qeverisjes së Hristijan Mickoskit dhe OBRM-PDUKM-së janë periudhë arsyetimesh, skandalesh, zhgënjimesh, premtimesh të mbytura dhe ngecje, akuzojnë nga LSDM.

Partia thotë se nuk ka pasur kurrë një qeveri me një fillim kaq të keq të mbretërimit.

“Nëse dita dihet deri në mëngjes, edhe më keq i pret qytetarët dhe shteti me Mickoskin dhe VMRO-DPMNE. Kjo është qeveria më e paaftë që nga pavarësia e vendit e deri më sot. Qeveria tradhtoi dhe zhgënjeu qytetarët, më së shumti duke i zëvendësuar të gjitha premtimet para zgjedhjeve me justifikimet se pse nuk mund t’i përmbushë ato.

Premtonin paga më të larta, paga mesatare u zvogëlua për 1000 denarë, nuk kishte rritje as në pagën minimale, as në pagat e arsimtarëve dhe punëtorëve tjerë. Premtuan pensione më të mëdha për 5000 denarë dhe as gjysmën nuk mund ta dorëzojnë.

Ata premtuan uljen e huamarrjes dhe rritjen e borxhit të qytetarëve me mbi 60%. Vunën 500 milionë euro mbi kurrizin e qytetarëve, të dyshimtë për paratë kineze, për t’i kthyer brez pas brezi.

Në vend të masave reale për uljen e çmimeve, fërkojnë sytë duke rrezikuar standardin e qytetarëve”, thuhet në deklaratën e LSDM.

MARKETING