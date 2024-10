Liverpool komandon Premier League, sukses me peshë ndaj Chelseat

Liverpool ka marrë kryesimin e Premier League, pas suksesit 2-1 ndaj Chelseat. Salah mori përsipër ekzekutimin e një penalltie në minutë e 29-të, teksa u tregua i saktë.

Blutë e Londrës u futën me shumë dëshirë në pjesën e dytë dhe vendosën ekuilibrat me Jackson. Fillimisht u dyshua për pozicion të parregullt, por pas kontrollit në VAR, festa u vë e ligjshme.

The Reds reaguan pas vetëm 3 minutash me Jones, duke rikthyer edhe një herë epërsinë e skuadrës vendase.

Liverpool ka 21 pikë në krye të klasifikim. Chelsea renditet në vendin e gjashtë.

