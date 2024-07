Ligat e kontinentit akuzojnë hapur FIFA-n: Interesat personale po shkatërrojnë futbollin

Ligat Evropiane dhe “FIFPro” kanë depozituar një ankesë zyrtare në Komisionin Evropian kundër FIFA-s, duke akuzuar organin drejtues të futbollit botëror për “arsye të ligjit të konkurrencës” në lidhje me “kalendarin e ndeshjeve ndërkombëtare”. Aksionit i është bashkuar edhe La Liga.

Në një deklaratë, Ligat Evropiane, presidenti i të cilave është portugez Pedro Proença dhe përfshin kampionatet kryesore në kontinent, me përjashtim të ligës spanjolle, theksojnë se:

“Për disa vite, ligat dhe sindikatat e lojtarëve i kanë kërkuar vazhdimisht FIFA-s që të të zhvillojë një proces të qartë, transparent dhe të drejtë në lidhje me kalendarin, por që për fat të keq, FIFA ka refuzuar vazhdimisht të përfshijë ligat kombëtare dhe sindikatat e lojtarëve në procesin e saj të vendimmarrjes”.

Me fjalë të tjera, Ligat Evropiane dhe FIFPRo akuzojnë organin e udhëhequr nga Gianni Infantino për marrjen e vendimeve të njëanshme dhe argumentojnë se:

“Kalendari i ndeshjeve ndërkombëtare tashmë ka tejkaluar ngopjen dhe është bërë i paqëndrueshëm për ligat kombëtare dhe një rrezik për shëndetin e lojtarëve.

Lëvizja Globale

Për më tepër, Ligat Evropiane dhe FIFPro shtojnë se:

“FIFA ka “favorizuar në mënyrë të përsëritur garat e veta dhe interesat komerciale”. Kështu, ata konsiderojnë se “veprimet ligjore tani janë hapi i vetëm përgjegjës për ligat evropiane dhe sindikatat e lojtarëve për të mbrojtur futbollin, ekosistemin e tij dhe fuqinë punëtore nga vendimet e njëanshme të FIFA-s”.

Ligat Evropiane njoftojnë gjithashtu se paralelisht do të ketë “veprime të veçanta të iniciuara nga liga individuale dhe sindikata të lojtarëve në nivel kombëtar”, në një lëvizje globale në Evropë.

“Sindikatat e lojtarëve anglezë, francezë dhe italianë ngritën një padi në gjykatën tregtare të Brukselit në qershor,” kujtojnë ata.

Reagimi i ashpër i FIFA-s

Përmes llogarisë së saj në rrjetet sociale X, FIFA i është përgjigjur ashpër deklaratës së lëshuar këtë të martë. Fillimisht, organi botëror filloi duke kujtuar se “kalendari aktual u miratua unanimisht nga Këshilli i FIFA-s, i cili përbëhet nga përfaqësues nga të gjitha kontinentet, përfshirë Evropën, pas një konsultimi gjithëpërfshirës, ​​i cili përfshinte FIFPRO-në dhe organet e ligës”.

Më pas kritikohet lëvizja evropiane: “Disa liga në Evropë vetë organizatorë dhe rregullatorë të garave veprojnë me interes tregtar, hipokrizi dhe pa marrë parasysh të gjithë të tjerët në botë. Këto liga me sa duket preferojnë një kalendar të mbushur me ndeshje miqësore dhe turne verore, që shpesh përfshijnë udhëtime të gjera nëpër botë.”

Organi që mbikëqyr futbollin botëror përfundon duke thënë se “FIFA duhet të mbrojë interesat e përgjithshme të futbollit botëror, duke përfshirë mbrojtjen e lojtarëve, kudo dhe në të gjitha nivelet e lojës”.

