Liga e Dytë – Arsimi i Çegranit nuk ndalet, mposht edhe Osogovën

Gjatë ditës së sotme janë zhvilluar ndeshjet e xhiros së 8-të në Ligën e Dytë të futbollit të Maqedonisë së Veriut.

Arsimi i Çegranit ka mundur 2:1 Osogovën në transfertë. Finalizimet Rihan Zeqirit dhe Albin Ramadanit i dhanë triumfin ekipit nga Çegrani i cili nuk din për humbje në dy ndeshjet e fundit.

Në ndeshjet tjera Makedonija Gjorçe Petrovi 1:0 Skopjen, Bashkimi barazoi pa gola me Novacin, Kozhuvi mposhti Borecin me shifrat 2:0, Pobeda triumfoi ndaj Vardar Negotinës me shifrat 2:1, ndërsa Ohri fitoi 2:1 Sasha Kamenicën.

