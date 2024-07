LeBron James e shpëton Amerikën nga humbja më e keqe në histori

LeBron James shpëtoi SHBA-në nga një humbje e mundshme në një ndeshje shumë të ngushtë kundër Sudanit të Jugut. Layup-i i tij me 8 sekonda të mbetura vulosi fitoren, duke siguruar një fitore të ngushtë 101:100 për ekipin olimpik të SHBA-së. Ndeshja ishte një përvojë emocionuese, me SHBA-në që u rikthye nga një disavantazh prej 16 pikësh për të shmangur një humbje të madhe.

Ekipi i Sudanit të Jugut, që fitoi pavarësinë vetëm pak më shumë se një dekadë më parë, luftoi fort dhe kishte një mundësi reale për të arritur një fitore befasuese. Carlik Jones pati një shans për të qenë hero me një gjuajtje në sekondat e fundit, por topi nuk hyri në kosh.

LeBron James dha një performancë të jashtëzakonshme, duke përfunduar me 23 pikë, gjashtë kërcime dhe gjashtë asistime. Kontributet e tij të rëndësishme, së bashku me 15 pikët e Anthony Davis, ndihmuan SHBA-në të ruajë rekordin e tyre të pamposhtur në turneun para-olimpik.

Ekipi i Sudanit të Jugut tregoi talentin e tyre gjithashtu, me Marial Shayok që udhëhoqi të gjithë shënuesit me 25 pikë mbresëlënëse, dhe Jones duke regjistruar një triple-double me 15 pikë, 11 kërcime dhe 11 asistime.

Ndeshja ishte një parapërgatitje për atë që pritet të ndodhë pasi ekipet do të takohen sërish në fazën e grupeve në Lojërat Olimpike të ardhshme në Paris më 31 korrik. Mund të thuhet se ndeshja e radhës pritet me padurim pas kësaj përballjeje intensive.

Ndeshja pati momente fantastike, veçanërisht kur gjuajtja për tre pikë e JT Thor i dha Sudanit të Jugut një avantazh prej një pikë me vetëm 20 sekonda të mbetura.

Megjithatë, LeBron James edhe një herë dëshmoi aftësitë e tij duke bërë një lojë vendimtare për të kthyer SHBA-në në krye.

Ndeshja ishte një dëshmi e paparashikueshmërisë së sporteve, me ekipin e Sudanit të Jugut duke i dhënë ekipit të SHBA-së të mbushur me yje një garë të fortë. Megjithëse ishin nënvlerësuar, Sudani i Jugut udhëhoqi me 16 pikë në pjesën e parë, duke tronditur pritshmëritë për ndeshjen.

Statistikat kontraste ndërmjet dy ekipeve theksojnë më tej madhësinë e rikuperimit të SHBA-së. Roster-i i SHBA-së përmban një linjë të All-Star dhe kampionë të NBA-së me një rekord mbresëlënës, ndërsa përvoja e Sudanit të Jugut në NBA është më e kufizuar.

