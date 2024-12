Lazio i kthehet fitoreve, mposht Napolin e Amir Rrahmanit në “Diego Armando Maradona”

Skuadra e Lazios ka shënuar fitore të madhe në javën e 15-të në Serie A, pasi mposhti minimalisht 1:0 Napolin.

Golin e vetëm në këtë ndeshje e shënoi Isaksen në minutën e 79’të.

Ekipi i Anotnio Contes pati disa raste për ta barazuar rezultatin, por nuk e arriti këtë gjë, duke pësuar humbjen e tretë në Serie A këtë edicion.

Me këtë fitore, Lazio shkon në pozitën e 5-të me 31 pikë, kurse Napoli mbetët në pozitën e dytë me 32 pikë, dy më pak se lideri Interi (34).

MARKETING