Laporta kërkon Uiliamsin, trajneri Flik pereferon yllin tjetër të Spanjës

Barcelona duket se e ka bërë Niko Uiliamsin objektivin e tyre kryesor këtë verë, pas formës së tij mbresëlënëse në “Euro 2024”, por menaxheri Hansi Flik thuhet se preferon një nga shokët e tij të skuadrës te Kombëtarja e Spanjës.

Duket se Barcelona do të vendosë gjithçka që ka për nënshkrimin e Uiliams këtë verë, që do të thotë të bien dakord për një marrëveshje me të dhe të aktivizojnë klauzolën e tij të lirimit prej 58 milionë euro në Atletik Bilbao. Një pjesë e arsyes është se ata mendojnë se ai do të ringjallë entuziazmin në mesin e tifozëve në “Camp Nou”.

Megjithatë, sipas gazetës “Sport”, departamenti sportiv, i cili përfshin drejtorin sportiv Deko dhe menaxherin Flik, do të preferonin të nënshkruanin me Dani Olmo. Ylli i RB Leipzig ka gjithashtu një klauzolë lirimi prej 60 milionë eurosh, e cila skadon të shtunën, por në varësi të asaj që ndodh me Uilliams, ata shpresojnë se do të jenë në gjendje të negociojnë me klubin gjerman.

Ata gjithashtu theksojnë se Man. Siti, pavarësisht mohimeve, Bajern Munihu, Liverpulli dhe Man. Junajted po e konsiderojnë atë si një opsion këtë verë.

Flik dhe Deko do të preferonin Olmon pasi mendojnë se ai është më i gjithanshëm dhe më me përvojë në një skuadër tashmë të re. Duke pasur parasysh zgjedhjen, Olmo më mirë do të kthehej në Barcelonë. Sigurisht që paraqitjet e Olmos për Spanjën shkuan pak në radar për shkak të shpërthimit të Uiliams dhe Lamine Jamal, por në fund të fundit, fjala e Laportës është ligj në Barcelonë.

26-vjeçari duket se do t’i bashkohet një prej klubeve elitare evropiane, duke pasur parasysh paraqitjet e tij, në të cilën pikë do të jetë e vështirë për Barcelonën ta sjellë atë, por do të ketë vetëm pak shumë kohë që ai mund të presë për to.

