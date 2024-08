Lajm i keq për miliona fansa të lojës GTA 6!

Take-Two Interactive ka disa prioritete kur zhvillon video-lojëra. Vazhdimi i ri i ekskluzivitetit legjendar Grand Theft Auto është folur prej vitesh, kështu që për shumë është loja më e pritur në histori. Pas vitesh, apo edhe më shumë se dekadash pritjeje, fansat e kësaj loje më në fund duhet të përgatiten vjeshtën e ardhshme, kur GTA VI pritet të prezantohet dhe të fillojë shitjen. Nuk ka dyshim se shitjet e saj do të thyejnë rekorde dhe se kjo lojë e veçantë do të jetë një dhuratë për Krishtlindje për miliona lojtarë në mbarë botën.

Por edhe pse do të dalë në shitje, duket se jo të gjithë do ta shijojnë vazhdimin e ri të GTA. Në raportin e fundit financiar të Take-Two Interactive, kompani që përfshin Rockstar (botues i GTA), ende thuhet se loja do të jetë në dispozicion në fund të vitit të ardhshëm dhe platformat në të cilat do të shfaqet në shitje – PS5 dhe Xbox Series X dhe S. Pra, GTA e re fillimisht do të jetë e disponueshme vetëm për pronarët e gjeneratës së fundit të pajisjeve Microsoft dhe Sony, dhe pyetja është se çfarë ndodh me ata që kanë PC.

Duket se pronarët e PC-ve nuk do të kenë mundësinë të luajnë gjeneratën e re të GTA gjatë pushimeve, dhe aktualisht nuk ka asnjë tregues se kur video-loja mund të jetë e disponueshme për PC. Ky informacion do t’i trishtojë dhe do të zemërojë lojtarët që luajnë në PC dhe ata nuk duhet të habiten.

Pas prezantimit të GTA 3, loja mbërriti në PC pas shtatë muajsh, versioni San Andreas u bë i disponueshëm në PC pas tetë muajsh, si dhe GTA IV, ndërsa GTA V u deshën pothuajse dy vjet për të mbërritur në PC, pasi u bë fillimisht i disponueshëm në pajisjet e Sony dhe Microsoft. Shpresojmë që diçka e ngjashme të mos ndodhë këtë herë dhe që Rockstar të nxitojë për versionin me kompjuter.

Arsyeja e këtyre vonesave, siç shpjegohet nga ish-zhvilluesi i kompanisë Mike York në një intervistë të mëparshme, është se Rockstar u jep përparësi platformave ku lojërat e tyre shiten më mirë. Në të kaluarën ishte PlayStation, i cili vazhdon të jetë më i madh se Xbox i Microsoft.

