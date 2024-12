Kuvendi miratoi Ligjin për tekstet shkollore, miratoi disa ligje nga fusha të ndryshme

Kuvendi sonte ka miratuar Ligjin për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm, Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin fillor dhe Ligjin për arsimin e lartë.

Mbështetje nga deputetët kanë marrë edhe disa ligje nga fusha e kulturës: Ligji për ndryshimin e Ligjit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, Ligji për ndryshimin e ligjit për veprimtarinë filmike, Ligji për ndryshimin e ligjit për veprimtarinë botuese, Ligji për ndryshimin e Ligjit për muzeumet, Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shpalljen e Çarshisë së Vjetër të Shkupit si trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë, Ligji për ndryshimin e Ligjit për shpalljen e qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës për trashëgiminë kulturore me rëndësi të veçantë, Ligji për ndryshimin e Ligjit për shpalljen e kompleksit monumental të Krushevës si trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë, Ligji për ndryshimin e ligjit për shpalljen e qendrës së qytetit të vjetër të Manastirit për trashëgimi të rëndësisë së veçantë kulturore, si dhe Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shpalljen e qendrës së vjetër të qytetit të Ohrit si trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë.

Në seancë u miratua edhe Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për dokumentet elektronike, identifikimin elektronik dhe shërbimet konfidenciale, Ligjin për Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve, Ligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Regjistrin Qendror të Popullsisë, Ligjin për Ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për menaxhimin elektronik dhe shërbimet elektronike, Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për disiplinën financiare, Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për tarifat administrative, Ligji për ndryshimin e Ligjit për procedurën tatimore, Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve në marrëveshjet e kredisë konsumatore, Ligji për ndryshimin e ligjit për mbikëqyrjen e sigurimeve, Ligjin për ndryshimin e ligjit për detyrimet. Kontributet për sigurime shoqërore, Ligji për ndryshimin e ligjit për transformimin në punësim të rregullt, Ligji për ndryshimin e ligjit për punësimin shtetëror, rishikimin, Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për letrat me vlerë, Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për administratën e të hyrave publike, si dhe Ligjin për ndryshimin e ligjit për doganat.

“Dritë jeshile” iu dha edhe Ligjit për borxhin e Republikës së Maqedonisë së Veriut me kredi nga BE-ja sipas Marrëveshjes për hua për Instrumentin për Reforma dhe Rritje për Ballkanin Perëndimor, me procedurë të shkurtuar – Ligji për ndryshimin e Ligjit për borxhin e Republikës së Maqedonisë së Veriut me kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes për hua për financimin e projektit për administrimin e sigurimeve shoqërore, Ligji për ndryshimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë së Veriut me kredi nga Banka Ndërkombëtare për rindërtim dhe zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes për kredi për financimin e projektit për efikasitet energjetik në sektorin publik, Ligji për ndryshimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë së Veriut me kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Botërore Banka sipas Marrëveshjes për hua për financimin e projektit të dytë për avancimin e shërbimeve sociale dhe Ligjit për ndryshimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë me kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore sipas Marrëveshjes për hua për financimin e projektit për promovimin e shërbimeve sociale.

U miratuan edhe Ligji për ndryshimin e Ligjit për tatimin në automjete motorike, Ligji për ndryshimin e Ligjit për përfaqësim në procedurat doganore, Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për administratën doganore, Ligji për ndryshimin e Ligjit për Bankën për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut, Ligji për ndryshimin e Ligjit për menaxhimin e mbeturinave, Ligji për ndryshimin e ligjit për cilësinë e ajrit të ambientit, Ligji për ndryshimin e ligjit për organizmat e modifikuar gjenetikisht, Ligji për ndryshimin e Ligjit për ujërat, Ligji për ndryshimin e Ligjit për menaxhimin e baterive dhe akumulatorëve dhe mbeturinave të baterive dhe akumulatorëve, Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e natyrës, Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mjedisin jetësor, Ligji për Ndryshimin e Ligjit për menaxhimin e ambalazheve dhe mbeturinave të ambalazhimit, Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen nga zhurma e mjedisit, Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për sigurinë e përgjithshme të produkteve, Ligji për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për Inspektoratin Shtetëror të Tregut, Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për themelimin e Agjencisë për promovimin dhe përkrahjen e turizmit në Republikën e Maqedonisë, Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve.

