Kuvendi ka miratuar disa vendime dhe dy interpretime autentike të Ligjit për Punë të Jashtme

Kuvendi sot në kuadër të seancës së 27-të e miratoi Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve dhe miratoi katër vendime: për shkarkimin e një anëtari të Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative, procedurë nga marrëdhënia e punës dhe mbikëqyrja inspektuese në shkallë të dytë, për ndryshimin e Vendimit për emërimin e kryetarit, nënkryetarit, anëtarëve dhe zëvendës anëtarëve të Këshillit Kombëtar për Integrimet Evropiane, për ndryshimin e Vendimit për zgjedhjen e kryetarëve, nënkryetarëve, anëtarëve dhe zëvendësve të tyre të komisioneve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe për ndryshimin e Vendimit për formimin e grupeve parlamentare të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të tjera dhe zgjedhjen e kryetarëve dhe anëtarëve të grupeve parlamentare të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim me parlamentet e vendeve të tjera.

Deputetët kanë miratuar edhe dy interpretime autentike, të nenit 39 paragrafi 3 të Ligjit për Punë të Jashtme dhe të nenit 45 paragrafi (4) të Ligjit për Punë të Jashtme.

Për të marrë fjalën doli Oliver Spasovski nga LSDM, i cili vlerësoi se me interpretimin autentik të nenit 45 paragrafi (4) të Ligjit për Punë të Jashtme, kusht i ri për shkarkimin e ambasadorëve është që të krijohet një “derë e vogël”.

“Interpretimi autentik nuk mund të përdoret për të ndryshuar vendimet ligjore. Unë besoj se ajo që po bëhet me nenin 45, për tërheqjen e ambasadorëve dhe ajo që është dorëzuar si mendim nga Qeveria në Kuvend në lidhje me nenin 45, nuk mund të përfshihet në asnjë normë kushtetuese sepse aty thuhet me vendosmëri, në nenin 45, të cilat janë arsyet për tërheqjen e çdo ambasadori. Nëse plotësohen këto arsye, atëherë ambasadori tërhiqet. Sipas Kushtetutës, neni 84 parashikon se presidenti i shtetit, përveç kompetencave të tjera, emëron dhe shkarkon me dekret ambasadorët jashtë vendit. Dhe paragrafi 3 në nenin 45 është shumë i qartë, se presidenti do ta tërheqë ambasadorin nëse plotësohet një nga tre kushtet, dhe iniciativën për tërheqje mund ta iniciojë edhe Qeveria. Tani me këtë themi se nuk duhet të plotësohet asnjë nga kushtet dhe Qeveria apo Ministrat mund të propozojnë ndryshimin e ndonjë ambasadori. Ne po e prishim atë rend dhe po krijojmë pasiguri juridike”, theksoi Spasovski.

Kësaj i është përgjigjur Bojan Stojanovski nga VMRO-DPMNE, i cili është propozues i dy interpretimeve autentike. Siç shpjegoi Stojanovski, interpretimet autentike nuk kërkojnë asgjë shtesë, por specifikojnë anëtarë dhe qëndrime.

“Unë jam propozues i dy interpretimeve autentike dhe ato nuk kërkojnë një mundësi të re, por për të specifikuar dispozita. Kjo do të thotë se përveç kushteve të mëparshme për tërheqjen e ambasadorëve nga presidenti, iniciativën për tërheqjen e ambasadorit mund ta iniciojë edhe Qeveria me kërkesë të ministrit. Vitet e kaluara ka pasur shkelje direkte të ligjit dhe ngacmim, pa kaluar filtrin në Kuvend. Na vjen turp nga ata njerëz që dërguat në botë për të përfaqësuar vendin”, tha Stojanovski.

Pas miratimit të interpretimeve autentike, kryetari i Kuvendit Afrim Gashi e ndërpreu seancën e 27-të dhe tha se deputetët do të njoftohen më tutje për vazhdimin.

Paraprakisht, me sugjerim të Stojanovskit, rendi i ditës është plotësuar me disa projektligje: ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për buxhetin, ndryshimin e Ligjit për pagat e personave të zgjedhur dhe të emëruar, ndryshimin e Ligjit për pagat e gjyqtarëve, ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pagat e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, për ndryshimet në Ligjin për pagat e prokurorëve publik, si dhe për ndryshimet në Ligjin për deputetët.

Kuvendi nuk e miratoi kërkesën e deputetëve të LSDM-së për debat publik për Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prokurim publik, si dhe i hodhi poshtë propozimet e Sali Muratit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për zjarrfikje, për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor, si dhe ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mostrën e detyrueshme, të gjitha me procedurë të shkurtuar.

