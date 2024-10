Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi në takim me parlamentarë në Bundestagun gjerman

Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, sot në Bundestagun gjerman, në Berlin u takua me Mihael Rot, kryetar i Komisionit për politikë të jashtme, Anton Hofrajter, kryetar i Komisionit për çështje evropiane dhe me Dirk Vupel, kryetar i Grupit për miqësi me vendet nga Evropa Juglindore.

Në këtë takim është diskutuar për rëndësinë e Rezolutës së miratuar nga Bundestagu më 15 qershor 2023, e cila ndihmon rrugën e RMV-së drejt BE-së.

MARKETING