Kryeministri Mickoski pret që borxhi i FSSH-së deri në fund të vitit 2025 të jetë i barabartë me zero

Kryeministri Hristian Mickoski sot deklaroi se pret që deri në fund të vitit të ardhshëm, borxhi i Fondit për Sigurim Shëndetësor (FSSH) të jetë i barabartë me zero.

I pyetur nëse qeveria planifikon të ndihmojë në ndonjë formë, pasi ka informacione se FSSH është në borxhe, Mickoski tha se borxhe ka gjithandej.

“Borxhe ka kudo. Ato numërohen në miliarda denarë. Situata me FSSH ishte një borxh prej pesë miliardë denarë. E patë se për më pak se 100 ditë, pra pak më shumë se 80 ditë, me kursime dhe menaxhim të mirë, janë siguruar dy miliardë denarë nga ato pesë miliardë për t’u kthyer borxhi. Pres që kjo gjendje deri në fund të vitit të ardhshëm të jetë e barabartë me zero”, u përgjigj Mickoski në pyetjen e gazetarëve gjatë vizitës në komunën e Kavadarit.

Ai tha se me ribalancin e buxhetit janë siguruar një miliard denarë, dedikuar për pagesën e K-15 ndaj më shumë se 83.000 të punësuarve në administratën publike, edhe pse, siç tha, “nuk ishin paraparë më parë”.

“Siguruam më shumë se 1.2 miliardë për pagesën e fermerëve. Borxhe të vjetra përveç atyre të rregullta, të cilat ata nuk i kishin paraparë. Kemi siguruar pesë miliardë denarë pagesë të rregullt për pensionistët, të cilat ata nuk i kishin paraparë. Pastaj, nga 1 tetori pensionistët do të kenë një rritje prej dy mijë denarë e gjysmë e cila vazhdon edhe më tej dhe dy mijë e gjysmë të tjera konform Ligjit më 1 prill në muajin mars. Praktikisht gjatë gjithë kohës, premtimin që kemi pasur për ato pesë mijë denarë në vitin e parë e realizojmë në nëntë muajt e parë, madje edhe më herët. Theksoj se është shumë domethënëse, pasi punonjësit e SHA “Ujësjellësi” dhe SHA “Pyjet kombëtare” të cilët nuk kanë marrë paga me muaj, morën paga. Dhe këtu përmes ribalancit janë siguruar rreth gjysmë miliardë denarë”, ka thënë Mickoski.

Kryeministri shtoi se herë pas here duhet të përsëritet ajo që ka mbetur, në rast që “kriminelë të qeverisë së mëparshme” të luajnë në atë kartë dhe “përsëri të nënvlerësojnë popullin e tyre”.

“Ju përkujtoj se llogaria e Qeverisë më 24 qershor, që ishte dita e parë e punës, ka qenë minus dyqind milionë euro, gjegjësisht minus dymbëdhjetë miliardë denarë. Kjo në asnjë qeveri, pasi në si shtet, pra që kur Maqedonia u bë e pavarur nuk ka ndodhur. Edhe pas konfliktit të vitit 2002, llogaria ishte pozitive”, theksoi Mickoski.

Më 24 qershor, llogaria ka qenë minus dymbëdhjetë miliardë denarë, ndërsa paralajmëroi se pret që këtë muaj apo gjysmën e parë të tetorit të arrijë në zero.

“Ta kthejmë atë gjendje dhe të punohet si duhet. Dhe për të realizuar projekte dhe për të kursyer, ky është qëllimi i kësaj qeverie”, theksoi kryeministri.

MARKETING