Kryeministri Mickoski për vizitë në Bruksel: Takime me liderë të BE-së dhe kolegë nga Ballkani Perëndimor

Kryeministri Hristijan Mickoski, i shoqëruar nga ministrat e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucinski dhe ai për Çështje Evropiane, Orhan Murtezani, sot do të qëndrojë për vizitë pune në Bruksel.

Gjatë qëndrimit në selinë e BE-së, Mickoski do të marrë pjesë në një drekë pune të organizuar për të dhe liderë të tjerë nga vendet e Ballkanit Perëndimor nga kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.

Siç informoi dje zëdhënësja e KE për politikën e fqinjësisë, zgjerimin dhe partneritetet ndërkombëtare, Anna Pisonero, në drekën e punës do të diskutohet për marrëdhëniet mes BE-së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor si dhe zbatimin e Planit të Rritjes për rajonin. përgatitur nga Komisioni Evropian dhe për axhendat e reformave që lidhen me të.

Po ashtu, Mickoski do të ketë takime edhe me kryetarin e Këshillit të BE-së, Charles Michel, me Komisionerin Evropian për Zgjerim dhe Politikë të Fqinjësisë, Oliver Varhey, si dhe me shefin e Drejtorisë së Përgjithshme për Fqinjësi dhe Negociata të Zgjerimit (DG NEAR). Gert Jan Köppmann.

Mickoski dje njoftoi se temë kryesore e takimeve të tij në Bruksel do të jetë Plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, duke theksuar se Qeveria ka përgatitur një dokument fantastik për agjendën e reformave, i cili tashmë është dorëzuar në Bruksel.

MARKETING