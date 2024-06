Kroacia lëshon fitoren nga duart, Italia i falet Zaccagnit

Kroacia dhe Italia janë ndarë në baraspeshë totale 1-1, në takimin e fundit të vlefshëm për Grupin B të Kampionatit Europian 2024.

Një ndeshje plot emocione, ku Modriç në hapësirën e 2 minutave u kthye nga një zero te një hero. Në fillim humbi penallti dhe më pas arriti të shënoi duke i dhënë avantazhin kroatëve. Italianët provuan deri në fund dhe nuk u dorëzuan. Gjyqtari dha 8 minuta shtesë, duke i dhënë një shans më tepër “axurrëve” të shënonin baraspeshën, dhe pikërisht kjo gjë ndodhi. Në minutën e 90+8-të, zëvendësimi i artë i Luçiano Spaletit, Zakanji, arriti të shënojë dhe të kualifikoj Italinë për më tej.

Me këtë rezultat, Italia shkon në kuotën e 4 pikëve duke u renditur në vendin e dytë, ndërsa Kroacia është praktikisht e eliminuar me vetëm 2 pikë të grumbulluara dhe me një golavarazh -3.

