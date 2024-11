Kristof Le Rigoler: Të jemi realistë, nuk mund të ketë garanci absolute për rezultatin e procesit të eurointegrimeve

Franca i përkrah integrimet evropiane të Maqedonisë së Veriut dhe është e gatshme të ofrojë të gjithë ndihmën e saj për tejkalimin e bllokadave aktuale, por obligimet e marra duhet të respektohen, thotë ambasadori i Francës, Christophe Le Rigoller në një intervistë për MIA-n.

Ambasadori shton se duhet të jemi realistë dhe të kuptojmë se nuk mund të ketë garanci absolute për rezultatin e procesit të integrimit, i cili për nga natyra është kompleks, pasi kërkon pëlqimin e të gjitha vendeve anëtare.

“Në Strategjinë e saj për Ballkanin Perëndimor, për Francën, integrimi i rajonit është prioritet. Prandaj, Franca e mbështet plotësisht dhe do të vazhdojë të mbështesë procesin që çon në integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër, ajo është e gatshme të japë të gjithë ndihmën e saj për të kapërcyer bllokimet aktuale. Detyrimet e marra duhet të respektohen. Megjithatë, nuk jemi indiferentë ndaj ndjeshmërisë së temës”, thotë ambasadori francez Le Rogoller i pyetur nëse ka mundësi ndërmjetësimi francez dhe në lidhje me “propozimin francez plus”, për ndryshime kushtetuese me efekt të vonuar deri në fund të negociatave, për të cilën ai mbron qeverinë e RMV-së.

Sipas tij, duhet të jemi realist se nuk ka garanci absolute për rezultatin e procesit të integrimit në BE, për shkak të kompleksitetit dhe vendimmarrjes me konsensus.

“Megjithatë, Franca është e gatshme të punojë dhe të përdorë fuqinë e saj të bindjes për të siguruar përparimin e procesit të integrimit, në të mirë të Bashkimit Evropian dhe të gjithë rajonit juglindor të Evropës”, ​​nënvizon ambasadorja Le Rigoller.

Në pritje të përbërjes së re të KE-së dhe reformave të paralajmëruara të BE-së, ai ka qëndrim lidhur me pyetjen nëse po shqyrtohet ndryshimi i konsensusit si parim vendimmarrës i Unionit.

“Bashkimi Evropian dhe Këshilli Evropian kanë qenë gjithmonë shumë kreativë kur bëhet fjalë për gjetjen e një zgjidhjeje për të kapërcyer situatat e bllokimit. Megjithatë, nuk ka një mekanizëm formal “27 minus 1” dhe për këtë arsye nuk mund të jetë një zgjidhje e institucionalizuar për ngërçin aktual. Vendimet për zgjerimin e Bashkimit Evropian udhëhiqen nga parimi i unanimitet. Garancia më e mirë për Maqedoninë e Veriut është pa dyshim që të vazhdojë punën e përkushtuar ndaj reformave të saj, për të forcuar kandidaturën e saj, cilësia e së cilës do të njihet nga Komisioni Evropian dhe vendet anëtare”, thotë ambasadori i ri francez.

