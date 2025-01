Kristjan Asllani: Më karikojnë kritikat, jam mësuar! Hoqa dorë nga rrjetet sociale

Interi fitoi 0-1 në udhëtim me Venezian në udhëtim. Dueli u vendos nga goli i Darmian, i nisur nga këmbët e Asllanit me një pasim nga 50 metra largësi. Pas ndeshjes për DAZN mesfushori i Kombëtares tha se është mësuar me kritikat dhe ato e motivojnë.

“Jam mësuar me këtë, ata shkruajnë shumë për mua. Por tani kam mësuar, kam fshirë të gjitha rrjetet sociale dhe jam i lumtur kështu. Kam djem rreth meje që besojnë te unë.

Shumë kritika? Për mendimin tim, po, por është më mirë që ata të më kritikojnë sepse më karikojnë. Kam afër njerëz që më duan. Rëndësi sot kishin vetëm tri pikët”, tha Asllani për DAZN.

Humbja me përmbysje e Interit 3-2 kundër Milanit në finalen e Superkupës së Italisë solli shumë kritika për Asllanin, i cili hoqi dorë nga rrjetet sociale.

