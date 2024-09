Kondov: Bullgarisë nuk i duhen ndërmjetësues

Ministri i Punëve të Jashtme në qeverinë teknike të Bullgarisë, Ivan Kondov, refuzon ndërmjetsim nga palët e treta për zgjidhjen e kontestit mes Shkupit dhe Sofjes. “Marrëveshja evropiane me Republikën e Maqedonisë së Veriut është e qartë. Bullgarisë nuk i duhen ndjërmjetësues në këtë proces”, i ka thënë Kondov agjencisë bullgare të lajmeve BGNES. Deklarata e ministrit bullgar, vjen pasi kryeministri hungarez Viktor Orban, gjatë vizitës së djeshme në vend, i prezantoi kryeministri Hristijan Mickoski një propozim për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë dhe tha se është i gatshëm që të shfrtyëzojë kryesimin e tij me Bashkimin Evropian dhe të jetë ndërmjetësues mes Shkupit dhe Sofjes për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët. Ai tha se, i mbetet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë që të vendosin nëse do të pranojnë këtë propozim.

