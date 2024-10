Komuna e Tetovës: Jo 1.3 milionë, por nga Qeveria kemi siguruar 3.8 milionë euro

Komuna e Tetovës ka reaguar pas prononcimeve të disa eksponentëve të opozitës se kjo komunë ka fituar vetëm 1.3 milion euro nga fondet që ka ndarë Qeveria për investime nëpër komuna.

“Deklaratat se Tetova ka përfituar vetëm 1.3 milion euro investime janë plotësisht të pasakta dhe synojnë të minimizojnë progresin e arritur deri tani. Në realitet, investimet kapitale që Komuna e Tetovës ka siguruar nga fondet qeveritare arrijnë në 3.8 milion euro, dhe jo 1.3 milion, siç është pretenduar gabimisht. Faktet e sakta mbi investimet: Projekti i tubacionit furnizues për ujësjellësin e qytetit të Tetovës është një nga projektet më strategjike dhe të domosdoshme për qytetin tonë. Faza e parë e tij po realizohet me një investim prej 1.03 milion euro (që është projekt i financuar përmes kredisë nga Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor nga Banka Europiane për Ivestime), ndërsa faza e dytë ka një vlerë prej 1.07 milion euro. Ky projekt do të përmirësojë furnizimin me ujë dhe do të zgjidhë problemin shumëvjeçar të qytetit.

Rikonstruimi dhe zgjerimi i rrjetit primar të ujësjellësit në lagjen Jasht Vardarit, me një investim prej 247,942.72 euro, është një tjetër hap drejt përmirësimit të infrastrukturës së ujësjellësit në Tetovë.

Rikonstruimi i Shkollës së Mesme Gjoce Stojcevski, një projekt i rëndësishëm për qytetin, ka një vlerë prej afërsisht 2.45 milion euro. Faza e parë e këtij projekti pritet të fillojë së shpejti dhe do të ketë një ndikim të madh në përmirësimin e kushteve të mësimit për nxënësit e Tetovës.

Në total, këto investime kapin vlerën prej 3.8 milion euro, duke tejkaluar ndjeshëm shifrën e raportuar prej 1.3 milion euro”, thuhet në komunikatën e komunës së Tetovës.

