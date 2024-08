Komisioni për financim pranoi vetëm dy amendamente – për pagesën e administratorëve në procesin zgjedhor dhe për reklamim të paguar politik

Komisioni për Financim dhe Buxhet në ditën e sotme të fundit të debatit të amendamenteve për ribalancin e buxhetit, pranoi dy amendamente, për pagesën e administratorëve të cilët janë përfshirë në zbatimin e zgjedhjeve vjetore, si dhe për reklamim të paguar politik. Amendamentet i dorëzuan deputetët Bojan Stojanoski dhe Dafina Stojanoska nga VMRO-DPMNE menjëherë para përfundimit të seancës.

Stojanoski me amendamentin kërkoi 318 milionë denarë për administratën e zgjedhjeve, ndërsa Stojanoska 32.169 milionë denarë për reklamim të paguar politik.

Zëvendësministri i Financave Nikollçe Jankullovski tha se të dy amendamentet janë të pranueshme, sepse, sqaroi, bëhet fjalë për pagesën e obligimeve ligjore.

“Në të gjithë diskutimin për ribalancin mbizotëronte një narrativë se shteti duhet të kishte parashikuar me ligj fonde të caktuara, por kjo nuk u bë. Prandaj, dua të propozoj një amendament që do të sigurojë mjetet me të cilat KSHZ-ja do të mundet që në përputhje me obligimet ligjore t’ua bëjë pagesën të gjithë atyre që kanë qenë administratorë të procesit zgjedhor – këshillave zgjedhorë dhe të gjithë të tjerëve të angazhuar në zbatimin e një procesi zgjedhor demokratik. Kjo është diçka që bëhet pas çdo cikli zgjedhor, por në tekstin e Buxhetit nuk janë paraparë mjete për këtë, edhe pse KSHZ-ja i ka shkruar dy herë Ministrisë së Financave, por shkresa nuk ka marrë përgjigje pozitive. Prandaj besoj se duhet t’i sigurojmë këto mjete, ta përfundojmë procesin dhe ata që kanë marrë pjesë në të të marrin kompensimin e duhur që u takon me ligj”, sqaroi Stojanoski.

Deputeti Sali Murati nga koalicioni i Frontit Evropian, në një lëvizje të tillë, në fund të seancës dhe debatit për të propozuar amendamente të mëtejshme, njohu marketingun politik.

“Këto amendamente keni mundur t’i bëni ditët e mëparshme, jo tani, para përfundimit të debatit”, theksoi Murati.

MARKETING