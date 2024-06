Komentoi në postimin e Mbappe, Cristiano Ronaldo thyen një tjetër rekord në Instagram!

Cristiano Ronaldo njihet si një nga personat më të pëlqyer në Instagram dhe sot ka thyer të gjitha rekordet e këtij rrjeti social, por edhe të gjithë të tjerëve.

Sulmuesi portugez vendosi të lërë një koment në postimin e Kylian Mbappe për kalimin te Reali i Madridit dhe kjo padyshim që i gëzoi tifozët.

“Tani është radha ime të të shikoj. Jam i emocionuar të shoh se si do të shkëlqesh në Bernabeu”, ka shkruar Ronaldo dhe komenti i tij ka mbledhur mbi 4 milionë pëlqime në dy ditë.

Më parë, komenti më i pëlqyer në Instagram ishte ai i një përdoruesi të quajtur “fiven9nekid” në postimin e Reed Harrington, i cili tani ka disa mijëra pëlqime më pak se komenti i Ronaldos.

Kujtojmë se Mbappe nënshkroi të hënën një kontratë pesëvjeçare me Real Madridin, në të cilën mbërriti si lojtar i lirë pas skadimit të kontratës me Paris Saint Germain.

Si bonus nënshkrimi, Mbappe do të arkëtojë 100 milionë euro, ndërsa duhet të fitojë 15 milionë euro në vit. ‘Le Parisien’ njoftoi se do të veshë fanellën me numrin 9 , dhe numrin 10 duhet ta marrë nga sezoni i ardhshëm pasi Luka Modric t’i japë lamtumirën.

Ronaldo ka veshur fanellën e Real Madridit nga viti 2009 deri në vitin 2018

